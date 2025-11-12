Mary kneedt bessen bij bezoek aan Braziliaans regenwoud

Koningin Mary heeft in Brazilië organisaties en onderzoekers ontmoet die zich inzetten voor de bescherming van het regenwoud. Op Instagram deelt het Deense hof foto’s van de vorstin in de Amazone.

Mary leerde tijdens haar bezoek aan het regenwoud onder meer hoe ingrediënten uit het regenwoud kunnen worden gebruikt voor landbouw en gastronomie, terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit van het bos wordt behouden. Op foto’s is te zien hoe de koningin met haar handen in een bak bessen fijnknijpt. Ook krijgt ze uitleg over de productie van chocolade.

De Deense koningin is in Brazilië om deel te nemen aan de klimaatconferentie COP30. Ze wordt hierbij vergezeld door onder meer minister van Voedsel, Landbouw en Visserij Jacob Jensen. Mary bezocht dinsdag het Deense paviljoen op de klimaattop.