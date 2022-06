Mary ontmoet Haakon en Mette-Marit tijdens bezoek aan Noorwegen

De Deense kroonprinses Mary heeft vrijdag de openingstoespraak gegeven op een Deens-Noorse zakenconferentie in Oslo. Het betekende een weerzien met de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit, die daar ook aanwezig waren.

De bijeenkomst was het eerste programmapunt voor het officiële bezoek van Mary aan Noorwegen. Later op de dag staat ook nog een conferentie over de gezondheidszorg in Noorwegen en Denemarken op het programma.

Tijdens haar bezoek aan Noorwegen zal Mary ook de Noorse koningin Sonja ontmoeten. Zij zijn allebei uitgenodigd voor een diner ter gelegenheid van de opening van het nieuwe nationale museum in Oslo. Ook kroonprins Haakon en Mette-Marit zullen daarbij aanwezig zijn.