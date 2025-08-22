Mary opent beeldententoonstelling in Kopenhagen

De Deense koningin Mary heeft vrijdag het Thorvaldsens Museum in Kopenhagen bezocht, waar ze een beeldententoonstelling heeft geopend.

De tentoonstelling Bharti Kher genaamd Mythologieën is tot nu toe de grootste van het museum. In totaal presenteert deze 27 werken die zich richten op percepties van lichaam, identiteit en cultuur.

De opening in het centrum van de Deense hoofdstad was haar laatste werkbezoek voor de jaarlijkse zomercruise. Het koninklijke schip Dannebrog komt maandag aan in Sæby in de gemeente Frederikshavn voor de eerste stop van de rondreis.