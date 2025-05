Mary opent tentoonstelling over Deense gravin Danner

Koningin Mary van Denemarken heeft een tentoonstelling over Louise Rasmussen (1815-1874), ook bekend als gravin Danner, geopend. Dat deed de vrouw van koning Frederik woensdag in paleis Frederiksborg.

Tijdens de opening hield Mary een toespraak. Het Deense hof deelt beelden van de opening op sociale media.

Mary werkte ook mee aan een documentaire over gravin Danner. In de film vertelt de koningin het levensverhaal van de gravin aan de hand van een aantal persoonlijke en historische voorwerpen. Danner staat bekend als een van de belangrijkste vrouwelijke figuren uit de geschiedenis van Denemarken. Zij was van lage afkomst en zette zich in voor arme vrouwen en kinderen.