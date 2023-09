Mary praat met Franse minister over Deense aanpak tegen pesten

De Deense kroonprinses Mary heeft vrijdag bezoek gekregen uit Frankrijk. Gabriel Attal, de Franse minister van Onderwijs, kwam langs om met Mary te praten over de strijd tegen pesten. Op Instagram werden een aantal foto’s gedeeld van de ontmoeting en bedankte Mary de minister voor de goede gesprekken.

Het tweetal sprak tijdens de ontmoeting over hoe pesten in Denemarken wordt aangepakt, zo meldt het Deense hof. Ook werd besproken hoe het fonds van de prinses werkt aan het ondersteunen van inclusieve gemeenschappen, om op die manier pesten te voorkomen.

Tijdens het gesprek ging het ook over het programma Fri for Mobberi (Vrij van pesten). Het programma is volgens het Deens hof nu beschikbaar in meer dan de helft van alle kinderopvanginstellingen. “Daar zijn we heel trots op en we zijn blij dat andere landen onze aanpak inspirerend vinden”.