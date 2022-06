Mary van Denemarken vangt virtuele dieren bij bezoek aan LUMC

De Deense kroonprinses Mary heeft dinsdagochtend tijdens een bezoek aan de kinderafdeling van het LUMC met een patiëntje op virtuele dieren gejaagd. Samen met de 11-jarige Stan zocht de vrouw van kroonprins Frederik fanatiek naar de dino’s, zeepaarden en vogels die er te vinden waren.

“Ik vond het erg leuk om te doen”, blikt Stan na afloop terug. Dat alles in het Engels was, deerde hem niet, zegt hij tegen het ANP. “Ik zit al in groep 7 dus ik versta wel wat Engels.” Wel vraagt de 11-jarige zich af of de kroonprinses weleens eerder met een QR-code had gewerkt. “Dat leek ze nog niet zo goed te snappen”, zegt Stan.

Het bezoek aan het Willem-Alexander Kinderziekenhuis was onderdeel van het bezoek dat de Mary bracht aan het ziekenhuis van Leiden en stond in het teken van smart healthcare. Iets dat ze in dat kader in het kindcentrum van het Leidse ziekenhuis gebruiken, is de Hospital Hero-app. Met deze app kunnen kinderen zich thuis al voorbereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Voor de ontspanning in bijvoorbeeld de wachtkamer zijn er ook spelletjes met de app te spelen. Op die manier ontstaat er ook interactie tussen de patiëntjes onderling, kreeg de kroonprinses te horen.

Onzekerheid overheerst

In de speech die de kroonprinses, zelf moeder van vier kinderen, direct na haar aankomst gaf stelde Mary dat het leven met een ziek kind erg moeilijk moet zijn. “Het alledaagse leven komt tot stilstand. Onzekerheid overheerst, juist op een moment dat zekerheid krijgen en hebben zo belangrijk is”, zei Mary. Ook vertelde ze over een Deens ziekenhuis waarvoor ze onlangs de eerste steen mocht leggen en waar de zorg voor kinderen, pubers én moeders straks samenkomt.

Het bezoek aan het Leidse ziekenhuis bracht Mary in het gezelschap van de Deense gezondheidsminister Magnus Heunicke. Het is onderdeel van het tweedaagse bezoek dat de kroonprinses dezer dagen met haar echtgenoot aan Nederland brengt. De reis betreft een handelsmissie met als belangrijkste onderwerp de samenwerking tussen Denemarken en Nederland op het gebied van duurzame energie en innovatie in de zorg. Later op de dinsdag brengt de Deense delegatie nog bezoeken aan onder meer Delft, Rotterdam en Den Haag.