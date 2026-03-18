Mary voelt Australisch accent beter worden tijdens staatsbezoek

De Deense koningin Mary is benieuwd of ze tegenwoordig nog een Australisch accent heeft, of Engels praat met een Deens accent. Dat zei de koningin tijdens een receptie in de Royal Botanical Garden in Melbourne. Mary, die in Australië is geboren, en koning Frederik zijn momenteel bezig aan een staatsbezoek aan Australië.

“Ik ben hier nu een paar dagen en eerdere ervaringen hebben geleerd dat mijn Australische accent en woordkeuze bij elk gesprek beter worden”, zei Mary. De koningin zei ook dat het veel voor haar betekende om te spreken bij de bijeenkomst voor Denen en Australiërs.

In haar toespraak zei ze ook dat de Deense en Australische samenlevingen veel op elkaar lijken. “U kunt zich voorstellen dat dit een grote opluchting was, aangezien ik al was gevallen voor de kroonprins van Denemarken”, aldus Mary. Als voorbeeld van een overeenkomst noemde ze het milieubewustzijn en de liefde en respect voor de natuur.

Wortels

Mary was verder dankbaar voor de hartelijke ontvangst in Australië. “Het raakt me diep dat mijn familie en ik altijd met zoveel warmte en belangstelling worden verwelkomd en dat we nog steeds een plek in de harten van Australiërs hebben. Herinnerd worden is niet iets vanzelfsprekends”, zei Mary. “Ik voel me ontzettend bevoorrecht dat mijn wortels zowel in Australië als Denemarken liggen.”

Het Deense koningspaar is nog tot en met donderdag in Australië voor het staatsbezoek.