Mary wint van Frederik in proefvaart voor zeilkampioenschap

Kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary hebben het zaterdag op het water tegen elkaar opgenomen in een proefvaart voor de SailGP, die dit weekend bij de Deense hoofdstad Kopenhagen wordt gehouden. Het kroonprinselijk paar voer met respectievelijk het Deense (Frederik) en Australische (Mary) team mee, zo is te zien op Instagram. Mary komt oorspronkelijk uit Australië en voer daarom mee met dat team.

“Het was een spannende race waarbij Team Australië won”, aldus Frederik en Mary over hun strijd op het water. In een filmpje op het account van het Deense hof is te zien hoe Mary aan het roer van de boot staat en samen met haar landgenoten als eerste over de finish komt. Na afloop poseren de twee teams gebroederlijk naast elkaar.

Aan het wereldwijde zeilkampioenschap doen naast Denemarken en Australië ook nog Japan, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Spanje en Frankrijk mee. Het is de vierde keer dat het evenement gehouden wordt.