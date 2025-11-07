Massale media-aandacht voor zaak rond Marius Borg Høiby

Het aankomende proces rond Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, kan rekenen op massale belangstelling van de media. Bij de rechtbank in Oslo hebben 190 journalisten zich aangemeld, schrijft het Noorse persbureau NTB.

Het gaat om 24 Noorse media en 17 uit het buitenland. “De buitenlandse media zijn Scandinavisch en Europees. Ze komen onder andere uit Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, Engeland en Spanje”, aldus een woordvoerder van de rechtbank.

Høiby wordt verdacht van 32 misdrijven, waaronder vier verkrachtingen. Zijn proces start op 3 februari en duurt naar verwachting zes weken.