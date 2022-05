Mathilde belt met Oekraïense First Lady over de oorlog

Koningin Mathilde van België heeft dinsdag een videogesprek gevoerd met de vrouw van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. De vorstin sprak met Olena Zelenski over de oorlog in haar thuisland.

In het gesprek toonde Mathilde “haar solidariteit” met het Oekraïense volk en sprak ze “haar bezorgdheid uit over de gezondheid en het mentale welzijn van de bevolking”, zo deelt het Belgische hof op Twitter. Ook benadrukte de koningin “het belang van het onderwijs voor de kinderen in deze moeilijke periode”.

Het koningspaar bezocht eerder al Oekraïners die vanwege de oorlog naar België zijn gevlucht. De koninklijke familie stelde daarnaast panden beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen.