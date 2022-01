Mathilde bezoekt bakkerij waar jeugd met beperking werkt

De Belgische koningin Mathilde heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een bakkerij waar jongeren met een beperking het bakkersvak leren. Ze deed dat tijdens een bezoek aan de overkoepelende organisatie MeeGaan, die jongeren helpt hun positie op de arbeidsmarkt te vergroten.

Tijdens het bezoek in Herne, een plaats in de Belgische provincie Vlaams-Brabant, bezocht Mathilde behalve bakkerij ’t Bruut ook het bijbehorende atelier. Daar wordt het brood dat in de bakkerij gebakken wordt verkocht. De koningin sprak er met met de jongeren in opleiding en ook met hun begeleiders en vrijwilligers.

De bakkerij en het atelier zijn onderdeel van MeeGaan, een instantie die jongeren ondersteunt om hen zelfstandig te laten functioneren.