Mathilde bezoekt Brusselse politiedienst voor slachtofferhulp

De Belgische koningin Mathilde heeft donderdag een bezoek gebracht aan de afdeling Emergency Victim Assistance (EVA) van de Brusselse politiezone Hoofdstad/Elsene. Ze sprak er onder anderen met hulpverleners en slachtoffers, maar ook met advocaten die slachtoffers bijstaan.

De EVA-afdeling werd vijf jaar geleden opgericht om de toegang tot slachtofferhulp voor kwetsbare personen te vergroten, meldt persbureau Belga. De focus ligt vooral op de begeleiding van slachtoffers van familiair en/of seksueel geweld. EVA werkt ook samen met het Brusselse Zorgcentrum na Seksueel Geweld.

Mathilde hoorde tijdens haar bezoek hulpverleners en slachtoffers aan. Ook ging de Belgische koningin langs bij een lokaal voor videoverhoren van kwetsbare slachtoffers.

Mathilde gaf ook gehoor aan het verzoek van een golden retriever om knuffels, zo is te zien op beelden. De viervoeter lag al kwispelend op de grond voor de voeten van de koningin.