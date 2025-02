Mathilde bezoekt school met Belgische schrijfster

De Belgische koningin Mathilde bezocht maandag het Matteo Ricci College in Anderlecht om lezen te promoten. Zij ging langs met de Belgische schrijfster en actrice Geneviève Damas, bekend van de romans Jacky en Bluebird.

Mathilde en de auteur spraken met leerlingen uit de vijfde klas. Het bezoek maakte deel uit van het project Auteurs in de klas, waarbij leraren bekende schrijvers kunnen uitnodigen om een of meer van hun werken te bespreken. De Belgische boekenbranche wil op deze manier het debat en de interesse in lezen aanmoedigen bij de jeugd.

Jacky gaat over een jonge Belg van Marokkaanse komaf die een verslag moet schrijven over een maatschappelijk probleem. Bluebird vertelt over een tienermeisje in Brussel dat zwanger blijkt te zijn.