Mathilde bezoekt tentoonstelling over surrealisme

De Belgische koningin Mathilde heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) in Brussel. De vorstin was daar om te kijken naar een tentoonstelling over de kunststroming surrealisme in België.

De tentoonstelling richt zich op Belgische surrealisten, de politiek-historische achtergrond en de belangrijkste vrouwelijke kunstenaars van de beweging.

De expositie Histoire de ne pas rire. Surrealisme in België is onderdeel van een groter evenement waarmee wordt stilgestaan bij 100 jaar surrealisme.