Mathilde en zoon doen mee aan hardloopwedstrijd in Brussel

De Belgische koningin Mathilde en haar zoon prins Emmanuel hebben zondag meegedaan aan de 43e editie van de 20 km door Brussel. Dat is een hardloopwedstrijd die traditiegetrouw plaatsvindt op de laatste zondag van mei. Naast hardlopers doen ook wandelaars mee aan de 20 km door Brussel.

Het Belgische hof deelt zowel via Instagram als Twitter een aantal foto’s van Mathilde en Emmanuel, waarop zij in actie te zien zijn. De koningin draagt een zwart-wit gestreept shirt en een zonnebril op de foto’s. Aan Emmanuel is duidelijk te zien dat hij zich inspant, gezien het zweet dat op zijn voorhoofd te zien is.

Emmanuel is het derde kind van Mathilde en koning Filip. Prinses Elisabeth en prins Gabriël zijn ouder dan Emmanuel. Prinses Eléonore is het vierde en laatste kind van het Belgische koningspaar.