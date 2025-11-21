De Belgische koningin Mathilde heeft een bril nodig om voor te lezen. Dat liet de vorstin zich ontvallen tijdens een bezoek aan de jongerenbibliotheek Kubus in Antwerpen, waar zij de Voorleesweek aftrapte.

“Mijn bril. Ik kan zonder niet lezen. Het is mijn leeftijd”, zei de 52-jarige Mathilde volgens koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter. Tijdens deze editie las de koningin geen kleine kinderen voor, maar tieners en jongvolwassenen. In een gesprek met jongeren stelde de koningin dat boeken een middel kunnen zijn om gevoelens en emoties uit te drukken.

De Voorleesweek wordt jaarlijks gehouden in België, op initiatief van de organisatie Iedereen Leest. De huidige editie loopt tot 30 november en heeft als thema ‘Blijf voorlezen!’.