Mathilde in Bangladesh naar grootste vluchtelingenkamp ter wereld

Koningin Mathilde van België heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Kutupalong waar het grootste vluchtelingenkamp ter wereld is gevestigd. Het paleis deelt online foto’s van de tweede dag van het bezoek aan Bangladesh.

Sinds 2017 hebben meer dan een miljoen Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar Bangladesh bereikt. Bijna de helft daarvan is jonger dan 18 jaar, schrijft het hof bij foto’s van Mathilde en een aantal jongeren die ze er ontmoette. De Belgische koningin kreeg ook uitleg over de verschillende projecten die in Bangladesh tot stand zijn gekomen om vrouwenemancipatie en de positie van vrouwen in het land te verbeteren.

Maandag begon het bezoek van Mathilde aan Bangladesh. De koningin bezoekt het land als gezant van de Verenigde Naties, op het gebied van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Tijdens haar bezoek wil Mathilde speciaal aandacht besteden aan vrouwenrechten, zoals onderwijs voor meisjes en de “strijd tegen huiselijk geweld”.