Mathilde in gesprek met mensen die worstelen met energiearmoede

Koningin Mathilde heeft maandag de non-profitorganisatie SAAMO in Brussel bezocht. Ze maakte er kennis met de maatregelen die de organisatie neemt om maatschappelijke problemen aan te pakken. Ze ging ook in gesprek met mensen die zelf moeite hebben om rond te komen door hoge energierekeningen.

SAAMO werkt samen met mensen in een kwetsbare positie en geeft een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving om uitsluiting aan te pakken. Tijdens het bezoek aan de organisatie sprak de Belgische koningin over energiearmoede en de impact van energiekosten op de levenskwaliteit van mensen met een laag inkomen.

Dit bezoek sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die de koningin al jaren promoot. De doelstellingen zijn een oproep tot actie om welvaart te bevorderen en moeten tegen 2030 worden bereikt.