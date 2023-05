Mathilde leert over tweetalig onderwijs op kleuterschool Vietnam

De tweede dag van koningin Mathilde in Vietnam stond in het teken van onderwijs. Het Belgische hof deelde op Instagram foto’s van de vorstin te midden van kinderen op het schoolplein en in de klas.

Mathilde is in Vietnam in haar rol als erevoorzitter van Unicef België. De koningin leerde woensdag over de activiteiten die de organisatie voor kinderen en jongeren van etnische minderheden in de Lao Cai-regio organiseert. Unicef maakt zich onder meer hard voor “een gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, inclusief de ontwikkeling van digitale vaardigheden”.

Op de kleuterschool van Ham Rong sprak Mathilde met de leraren en leerlingen over het gebruik van Augmented Virtual Reality in de klas. Ook observeerde ze hier het tweetalig onderwijs. Leerlingen hebben hun moedertaal en het Vietnamees als afzonderlijke vakken in hun pakket zitten. Hierdoor presteren ook de leerlingen van wie Vietnamees niet hun moedertaal is, beter volgens het paleis.