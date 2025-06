Mathilde maakt kennis met inheemse gemeenschap in Chili

De Belgische koningin Mathilde heeft woensdag leden van de Mapuche-gemeenschap, de grootste inheemse gemeenschap van Chili, ontmoet. Dat gebeurde in de gemeente La Pintana.

Mathilde maakte daar kennis met de cultuur en eeuwenoude tradities van de gemeenschap. Op foto’s die het Belgische hof deelt, is te zien hoe Mathilde met enkele mensen in gesprek gaat. Op een foto staat Mathilde tussen een groep mensen, terwijl zij allen een houten voorwerp vasthouden.

De Mapuche vormt ongeveer 10 procent van de Chileense bevolking. De helft daarvan woont in en rond Santiago, de hoofdstad van Chili.

Mathilde is samen met haar man koning Filip in Chili voor een staatsbezoek. Het is het eerste staatsbezoek van België aan Latijns-Amerika in zestig jaar.