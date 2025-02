Mathilde ontmoet transmigranten bij UNICEF-bezoek Costa Rica

Koningin Mathilde van België heeft in de Costaricaanse hoofdstad San José de Lloverá Foundation, een opvanghuis voor transmigranten bezocht. Dat schrijft persbureau Belga. Mathilde luisterde onder meer naar migranten die vertelden over hun tocht naar een ander land.

Mathilde ontmoette onder anderen de 22-jarige Elizabeth, die met haar zus en 4-jarige neefje vanuit Ecuador naar de Verenigde Staten probeerde te gaan. Uiteindelijk raakten ze niet verder dan Nicaragua, waarna ze naar Costa Rica werden gedeporteerd. Het drietal wil nu terug naar Ecuador, omdat de moeder van Elizabeth en haar zus ziek is. Mathilde wenste de familie het beste toe, aldus Belga.

Mathilde is sinds zondag in Costa Rica voor een humanitaire UNICEF-missie. Mathilde is sinds 2009 erevoorzitter van UNICEF België. Het bezoek van Mathilde eindigt woensdagavond.