Mathilde opent tentoonstelling over Belgische schilder in Wenen

De Belgische koningin Mathilde heeft maandag een kunsttentoonstelling in Wenen geopend. De vorstin opende in het Kunsthistorisch Museum de tentoonstelling over de Belgische kunstenares Michaelina Wautier.

In een toespraak zei Mathilde dat Wautier “haar raakt”. “Uiteraard omdat ze geboren is in Bergen en jarenlang in Brussel heeft gewoond. Maar het is ongetwijfeld de buitengewone durf die zij als vrouw in de 17e eeuw aan de dag legde die mij het meest opvalt”, zei Mathilde. “Ik ben blij dat het internationale en Oostenrijkse publiek eindelijk deze uitzonderlijke kunstenaar kan ontdekken, die uit ons land komt en te lang onbekend is geweest.”

Mathilde bracht in Wenen ook een bezoek aan het VN-bureau voor Drugs en Criminaliteit. Ook ontmoette zij de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen en zijn echtgenote.