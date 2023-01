Mathilde prijkt met portret op postzegel voor 50e verjaardag

De Belgische koningin Mathilde viert vrijdag haar vijftigste verjaardag. Voor de gelegenheid heeft het Belgische hof twee nieuwe foto’s gedeeld. Een van die foto’s wordt door Bpost gebruikt als nieuwe postzegel.

Op de foto poseert Mathilde met haar armen gekruist in een zwart-witte outfit. Op de achtergrond zijn de koninklijke serres van Laken te zien. Op de andere foto staat Mathilde in een volledig witte outfit in de deuropening van het kasteel van Laken. Beide foto’s zijn gemaakt door Michel Gronemberger.

De koningin viert haar verjaardag zonder speciale evenementen. Het afgelopen jaar vroeg zij naar aanleiding van haar verjaardag wel aandacht voor mentaal welzijn. Dat deed zij met een reeks wandel- en fietstochten door de tien provincies van België. Ook gaf Mathilde voor haar verjaardag een interview met de Belgische zenders VTM en RTL. Dat gesprek wordt vrijdagavond uitgezonden.