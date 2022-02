Mathilde speelt anti-pestspel tijdens werkbezoek aan school

Koningin Mathilde van België heeft tijdens een bezoek aan een school voor bijzonder onderwijs een spel gespeeld dat pesten moet tegengaan. De vorstin bezocht de school Zonnebos in het kader van de Week tegen Pesten.

De koningin bezocht Zonnebos in ’s-Gravenwezel omdat er met deze bijzondere aanpak van pestproblematiek onlangs de tweede plaats werd behaald in een wedstrijd voor initiatieven tegen pesten. Samen met leerlingen speelde zij het anti-pestspel en kreeg ze uitleg over het anti-pestbeleid van de school.

Na de gesprekken maakte Mathilde ook kennis met hippotherapie, een therapievorm waarbij paarden worden ingezet om kinderen met moeilijkheden te helpen.