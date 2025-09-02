Mathilde spreekt met ouderen over mentale gezondheid

Koningin Mathilde van België heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een woonzorgcentrum in het Vlaamse Gentbrugge. Het bezoek stond volledig in het teken van geestelijke gezondheid bij ouderen.

Tijdens het bezoek schoof de koningin aan bij verschillende gesprekstafels, meldt het Belgische persbureau Belga. Bewoners en vrijwilligers vertelden haar over hoe ze hun mentale gezondheid ervaren, welke drempels er bestaan om klachten bespreekbaar te maken en hoe ze proberen een goed evenwicht te bewaren in hun dagelijks leven.

Volgens Marlien De Coen van de betrokken hulporganisatie Te Gek!? zorgde de aanwezigheid van de koningin voor een bijzonder waardevol moment.

Mathilde nam de tijd voor haar gesprekken en sloot het bezoek af met een afscheid langs een erehaag van bewoners en personeelsleden.