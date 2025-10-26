Mathilde spreekt over verbondenheid bij Daring Peace in Rome

Koningin Mathilde van België heeft zondagmiddag gesproken bij de opening van Daring Peace in Rome. De Belgische vorstin beklemtoonde in haar toespraak het belang van dialoog en verbondenheid als “krachtig instrument voor vrede, hoop en solidariteit” in een steeds verder gepolariseerde wereld.

Daring Peace is een internationale bijeenkomst die vrede in de wereld bepleit. De ontmoeting is georganiseerd door Sant’Egidio, een wereldwijde katholieke beweging van mensen die zich inzetten voor de armen en kwetsbaren. Tijdens de bijeenkomst spreken vertegenwoordigers van verschillende religies, de culturele wereld, het maatschappelijk middenveld en de politiek om te zoeken naar nieuwe wegen om meer solidariteit en vrede in de wereld te bewerkstelligen.

Mathilde en haar man Filip gaan maandag in Rome op audiëntie bij paus Leo. De paus ontmoette eerder deze week al de Britse koning Charles en koningin Camilla.