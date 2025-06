Mathilde viert 800-jarig bestaan Brugse Begijnhof

De Belgische koningin Mathilde heeft vrijdag de festiviteiten afgetrapt rond het 800-jarig bestaan van het Begijnhof in Brugge. De vorstin bezocht onder meer een expositie over de geschiedenis van het Begijnhof.

Mathilde sprak ook met een aantal bewoners van het hof en bezocht daarna de boomgaard van de priorij die voor het eerst werd opengesteld, aldus het Belgische hof.

Dit weekend is de publieksopening van de festiviteiten. Tot en met 28 september staan er tal van activiteiten op het programma om het 800-jarig bestaan te vieren.

Het Begijnhof in Brugge werd in 1998 erkend als UNESCO Werelderfgoed. Honderd jaar geleden was de Belgische koningin Elisabeth daar voor het 700-jarig jubileum.