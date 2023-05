Mathilde wil als erevoorzitster UNICEF kwetsbaren een stem geven

De Belgische koningin Mathilde heeft op de derde en laatste dag van haar reis naar Vietnam de pers te woord gestaan. De vrouw van koning Filip sprak in Sa Pa onder meer over haar rol als erevoorzitster van UNICEF, over haar kinderen en over haar ervaringen in Vietnam.

“Wat mij het meest getroffen heeft tijdens deze reis is zeker het engagement van de Vietnamezen en ook van de medewerkers van UNICEF”, zei Mathilde tegen Belga. “De leerkrachten bijvoorbeeld die alles doen om een betere toekomst te geven aan de kinderen. Ik was daar onder de indruk van, maar ook van de kinderen zelf, die echt veerkrachtig zijn in moeilijke omstandigheden.”

De 50-jarige Mathilde is al bijna vijftien jaar erevoorzitster van UNICEF België. Ook is ze pleitbezorger voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. “Het is belangrijk om eerst te luisteren naar de uitdagingen waarmee mensen geconfronteerd worden en hen dan aan te moedigen in wat ze doen”, zei Mathilde onder meer. “Daarnaast wil ik een stem geven aan de meest kwetsbaren die niet gehoord worden.” Luisteren, steunen en een stem geven aan de mensen. “Of we nu hier in Vietnam zijn of in België. Die drie punten vormen de rode draad in al mijn activiteiten”, zei Mathilde.

De koningin sprak ook kort over haar vier kinderen. “Wat voor mijn echtgenoot en mezelf heel belangrijk is, is dat we luisteren naar de interesses, verlangens en passies van elk van onze kinderen. We zullen later zien waarvoor ze zich zullen engageren.”