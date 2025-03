Mathilde zingt en danst tijdens zangworkshop in Brussel

Koningin Mathilde van België heeft maandag deelgenomen aan een zangworkshop in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. De vorstin zong en danste met een brede lach mee, is te zien op beelden van Vlaamse media.

De workshop is een wekelijkse activiteit die de Munt organiseert voor mensen uit kwetsbare situaties of met fysieke of mentale gezondheidsproblemen. Zij zingen samen met kinderen van Brusselse scholen.

Tijdens het bezoek van de koningin zongen leerlingen van basisschool Tivoli samen met mensen uit kwetsbare situaties, analfabeten, personen met een beperking of psychische problemen. Een van de deelnemers, Johan De Vis, was in de wolken met de komst van Mathilde: “Het was fantastisch, het is de eerste keer dat ik haar zag. Echt tof ook dat ze meezong”, zei hij tegen het Belgische persbureau Belga.

Ook koordirigent Stéphane Larçon waardeerde het koninklijk bezoek en vertelde dat de workshop min of meer verliep zoals altijd: “We waren naturel, met de spontaniteit die er elke week is. Tijdens het gesprek met de koningin zag ik wel dat sommigen naar hun woorden moesten zoeken, omdat ze toch een beetje onder de indruk waren. Maar de koningin bleef heel eenvoudig en hartelijk. Ze stond recht, ze zong, ze deed mee op het ritme zoals iedereen. Het was leuk om te zien dat ze zich vanaf het begin helemaal liet onderdompelen door ons muzikaal bad. Dat heeft ook iedereen meteen op zijn gemak gesteld.”