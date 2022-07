Mauritshuis zoekt hulp voor onderzoek over zichzelf in WOII

Museum Mauritshuis in Den Haag gaat de eigen rol in en rond de Tweede Wereldoorlog onderzoeken, hetgeen over drie jaar moet leiden tot een expositie en een boek. Het onderzoek wordt gedaan samen met het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het RKD, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. De onderzoekers vragen mensen die hierover kunnen vertellen of in het bezit zijn van documenten over het onderwerp, zich te melden.

Ze willen verschillende vragen zien te beantwoorden, zegt een woordvoerder: “Wat gebeurde er in het Mauritshuis in en rond de Tweede Wereldoorlog? En wat was de impact daarvan op de mensen die er werkten of het museum bezochten? Hoe verhield het museum zich tot het Duitse gezag en maatregelen van de bezetter? Waren er ook Joodse medewerkers en wat gebeurde er met hen?”

Het aan het Binnenhof grenzende museum nam een unieke positie in door de bijzondere ligging, aldus de zegsman. “In het hart van het politieke machtscentrum van de nazi’s in Den Haag.” Volgens hem is er weinig over het museum in de oorlog bekend, doordat er in officiële stukken nauwelijks over werd geschreven.

Het museum heeft al wel een belangrijke bron over de periode gevonden. In de oorlog woonde ambtenaar Mense Meijert de Groot met zijn gezin in het souterrain. Twee van zijn vijf kinderen werden in die tijd daar geboren. Recent werd daarover informatie gevonden en is ook contact gelegd met een van de zonen. De onderzoekers zijn geïnteresseerd in getuigenissen en documenten uit de periode 1933-1953.