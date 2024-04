Máxima-actrice snapt dat serie ‘ongemakkelijk’ is voor koningin

Máxima-actrice Delfina Chaves kan zich goed voorstellen dat koningin Máxima de serie op Videoland over zichzelf niet gaat kijken. Dat vertelt de Argentijnse actrice, die de hoofdrol in de serie speelt, aan RTL Boulevard.

“Ik kan echt begrijpen dat als ze een serie over mijn leven maken, dat ik me ongemakkelijk zou voelen. Het zou raar zijn, denk ik”, aldus de 28-jarige Chaves. Eerder liet koningin Máxima weten dat ze hoopte dat de serie een succes ging worden, maar dat ze die niet zelf ging kijken.

Chaves en haar tegenspeler – en sinds de opnames ook vriend – Martijn Lakemeier (Willem-Alexander) geloven dat niet helemaal, zeggen ze tegen het televisieprogramma. “Als ze een serie over jou zouden maken, dan zou je dat ongemakkelijk vinden, maar je zou wel kijken”, zegt de 30-jarige Lakemeier tegen Chaves. “Elke avond, ik zou elke avond op de hoogte zijn”, antwoordt Chaves. “Maar publiekelijk zou ik zeggen: natuurlijk ga ik er niet naar kijken.”

De zesdelige serie Máxima is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat in november 2021 verscheen. Het verhaal gaat over hoe de jonge Máxima opgroeit, in New York gaat werken, Willem-Alexander ontmoet en uiteindelijk naar Nederland vertrekt. De serie is vanaf 20 april te zien op Videoland.