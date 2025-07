Máxima bekijkt duurzame initiatieven in Nijmeegse operatiekamer

Koningin Máxima is in het Radboudumc in Nijmegen bijgepraat over duurzaamheid in de zorg. In het ziekenhuis zijn ze volop bezig met het verminderen van de milieu-impact, onder meer door afvalvermindering en hergebruik van materialen. De koningin kreeg er een rondleiding langs afdelingen en sprak met betrokken medewerkers.

Voor de eerste stop, ‘de groene operatiekamer’, moest de koningin zich even omkleden. In een wasbare groene operatieoverall, paars mutsje op het hoofd en blauwe hoezen over de schoenen betrad ze even later de ruimte. Omdat iedereen in de ruimte min of meer dezelfde outfit aanhad, droeg zij voor de duidelijkheid ook een badge waar ‘HM koningin Máxima’ op stond.

Onder anderen een kinderanesthesioloog en een operatieassistent vertelden haar over hoe zij in de OK verduurzamen. Zij doen dat onder meer door minder en andere materialen te gebruiken voor bepaalde handelingen. De koningin was aangenaam verrast om te horen dat fabrikanten kleinere verpakkingen ook voor een veel lagere prijs aan het ziekenhuis verkopen. “Dat hoor je niet vaak”, zei ze. De medewerkers vertelden ook hoe zij letten op de ‘duurzaamheid’ van het personeel, onder meer door een opererende arts tijdig te vragen om kort te pauzeren.

Heruitgave

Terug in de normale kleding ging de koningin langs bij de ziekenhuisapotheker, die haar vertelde over heruitgifte van ongebruikte medicijnen. Het Radboudumc doet sinds 2020 mee aan een onderzoeksproject voor het heruitgeven van medicijnen en dat blijkt succesvol: het krijgt een landelijk vervolg. De koningin noemde het “immens” om te horen dat er dankzij het project 40 procent minder ongebruikte medicijnen weggegooid hoeft te worden.

Nog een voorbeeld van duurzaamheid trof ze op de gang. Staand bij twee bedden hoorde ze dat het ziekenhuis de schone bedden niet meer afdekt met plastic hoezen, maar met lakens. Het levert jaarlijks een reductie van 13.5000 kilo CO2 op, vergelijkbaar met een vliegretour tussen Amsterdam en Londen. De koningin was blij met dit concrete voorbeeld, zei ze.

De rondleiding eindigde met een bezoek aan de afvalverwerking. Daar sprak ze nog met vertegenwoordigers van onder meer de inkoopafdeling van het ziekenhuis, een zorgverzekeraar en een Nijmeegse afvalverwerker. Conclusie was dat een ziekenhuis een grote duurzaamheidsslag niet alleen kan maken, maar daarin samen moet werken. De koningin prees de aanwezigen voor hun inzet. “Ik weet hoe moeilijk het is om verandering te brengen”, besloot ze.