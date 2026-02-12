Máxima benadrukt belang van Nederlands oefenen

Koningin Máxima vindt het “belangrijk” dat mensen de Nederlandse taal oefenen. Dat zei zij donderdag tijdens een bezoek aan wooncomplex Triton in Purmerend, waar een groep vrouwen met verschillende achtergronden samenkomt om te koken.

De vrouwen, afkomstig uit onder meer Syrië, Marokko, Somalië, Iran en Irak, komen drie keer per week bijeen. Ze doen dat voor de gezelligheid, om recepten uit te wisselen en om Nederlands te oefenen. “Meer Nederlands praten is heel belangrijk”, zei de koningin. “Als je niet oefent, kom je niet vooruit.” Volgens Máxima, die zelf afkomstig is uit Argentinië, is het een kwestie van “ongelofelijk veel oefenen”.

Ook sprak de koningin met bewoners van het wooncomplex. Daar ging het onder meer over eenzaamheid. De koningin benoemde dat eenzaamheid nog altijd een taboe is. Het wooncomplex probeert via het buurthuis, Wijkplein Where, een laagdrempelige plek te bieden waar ouderen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Het bezoek aan Triton maakte onderdeel uit van Máxima’s bezoek aan de gemeente Purmerend. Ze bezocht meerdere plekken in de Noord-Hollandse gemeente om meer te weten te komen over hoe inwoners zich inzetten om hun buurt prettiger en leefbaarder te maken.