Máxima bezoekt Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle

Koningin Máxima brengt vrijdag een bezoek aan de Bill & Melinda Gates Foundation in de Amerikaanse stad Seattle. Zij doet dit in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Tijdens het bezoek spreekt Máxima met vertegenwoordigers van directies binnen de organisatie die zich bezighouden met het wereldwijd toegankelijk maken van veilige en betaalbare (digitale) financiële diensten. Op die manier willen zij de ontwikkelingskansen van onder andere mensen uit lage inkomensgroepen, vrouwen en kleine (boeren)bedrijven vergroten.

De Bill & Melinda Gates Foundation is een van de elf leden van de VN-klankbordgroep met wie Máxima als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties sinds 2009 samenwerkt.

Verder wordt er in de Amerikaanse stad gesproken over de voortgang van de toegankelijkheid van financiële diensten op het Afrikaanse continent. Eind 2019 werd het Partnership for Women’s Digital Financial Inclusion opgericht tijdens het G7 voorzitterschap van Frankrijk. Samen met de G7 werken Melinda Gates en Máxima aan het verbeteren van digitale financiële diensten voor vrouwen in Afrika. In dit kader hield de koningin vorig jaar en in 2020 bij de Verenigde Naties digitale toespraken.