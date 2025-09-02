Máxima bezoekt bouwplaatsen tijdens eerste werkbezoek na vakantie

Koningin Máxima bezocht dinsdag verschillende infrastructurele projecten waar grondstoffen worden hergebruikt. De sector wil in 2030 klimaatneutraal zijn en volledig circulair werken. Het was haar eerste werkbezoek na de zomervakantie.

Op een steenworp afstand van de plek waar de snelweg A9 een aantal meters verdiept wordt, sprak de koningin in Amstelveen met mensen uit het werkveld over de vorderingen die de sector maakt en over de uitdagingen waarmee die te maken heeft. Zo is het moeilijk om de hele sector mee te krijgen omdat de bouwwereld vrij traditioneel is, hoorde ze. Ook kampt de sector met personeelstekorten.

De koningin vond het leuk om te horen dat de brugliggers die recent uit de viaducten boven de A9 zijn ‘geoogst’ zijn hergebruikt in de viaducten boven de A44 bij de Kaag, in de buurt van Den Haag. “Toen ik dat las, dacht ik: dat is mijn snelweg!”, lachte de vorstin over de weg waar ze kennelijk zelf veel gebruik van maakt. De koningin was erg geïnteresseerd in de kosten van circulair werken, het certificeren van herbruikte bouwmaterialen en het aantal bedrijven dat in Nederland in de sector actief is.

Oranje kleding

“En dan is het nu tijd om iets oranjes aan te trekken”, zei de koningin over de veiligheidskleding die ze voor de volgende projectbezoeken aan moest trekken. De eerste stop was de brug over de Bullewijk in Ouderkerk aan de Amstel. Ook hier zijn liggers hergebruikt in andere wegenbouwprojecten. Het hergebruik van deze liggers vermindert de CO2-uitstoot en bespaart grondstoffen.

In Hilversum bezocht ze daarna een wegenbouwproject waar een stuk weg wordt vernieuwd met behulp van de enige in Nederland aanwezige Asphalt Recycling Train (ART). De drie machines komen uit Argentinië en zijn sinds vorig jaar in Nederland, waar ze oud asfalt van wegen halen en omvormen tot nieuw wegdek. Al het materiaal wordt daarbij opnieuw gebruikt en ook hoeven er geen vrachtwagens met oud en nieuw materiaal op en neer te rijden.

De koningin bestudeerde de machines aandachtig en klom zelfs even op een van de machines om alles van bovenaf goed te bekijken. Een selfie met de werklui op de machine kon daarbij niet ontbreken.