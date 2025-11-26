Máxima bezoekt duurzaam woningbouwproject in Indonesië

Koningin Máxima heeft woensdag een duurzaam woningbouwproject bezocht op het Indonesische eiland Java. De milieuvriendelijke woningen zijn bedoeld voor mensen met lage- en middeninkomens, die betaalbare hypotheken en verzekeringen aangeboden krijgen door een Indonesische bank.

Op foto’s is te zien dat Máxima met woningeigenaren spreekt. Ook krijgt ze een rondleiding over het complex.

Eerder startte Máxima de tweede dag van haar bezoek aan Indonesië bij het lokale kantoor van de Verenigde Naties, waar ze met ontwikkelingsorganisaties in gesprek ging.