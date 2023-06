Máxima bezoekt duurzame Zeeman: geen onderbroek met strikje meer

Koningin Máxima heeft vrijdag een bezoek gebracht aan een filiaal van winkelketen Zeeman in Alphen aan den Rijn. Daar kreeg ze onder meer informatie over de duurzaamheidsplannen van het bedrijf en het zogenoemde ‘resale-project’, een klein gedeelte in de winkel met tweedehandskleding.

In de winkel hoorde Máxima onder meer over het verminderen van plastic- en kartongebruik, tot groot genoegen van de koningin zelf. Die vertelde daarop weleens een pakketje te openen en zich “gelijk schuldig” te voelen door “alle dozen en het plastic”. Daarnaast vertelden medewerkers van Zeeman over betaalbare babykleding: het goedkoopste rompertje kost 99 cent. Het bedrijf vindt het belangrijk dat alle moeders, met veel of weinig te besteden, bij Zeeman terechtkunnen. “Dat gaat zo snel. Een baby’tje groeit binnen drie maanden uit zo’n pakje”, beaamde de koningin, zelf moeder van drie dochters. “Drie maanden, wat zeg ik? Een paar weken!”

Op het hoofdkantoor van Zeeman vertelden duurzaamheidsexperts de koningin over recyclen en hoe dat makkelijker kan. Zo is het recyclen van kleding met strikjes, glitters of bepaalde kleuren een stuk moeilijker, werd uitgelegd aan de hand van onderbroeken voor meisjes. “Ik ga nooit meer met een strikje kopen”, zei Máxima daarop lachend.

Tweedehands

In acht Zeeman-winkels is sinds enige tijd ook een afdeling met tweedehandskleding. Mensen kunnen spullen die ze niet meer gebruiken, inleveren. De kleding wordt beoordeeld en vervolgens is 20 procent daarvan later te koop in de Zeeman-filialen. Zelf nam de koningin ook een kijkje in het rek met tweedehandskleding en ze trok meteen een donsjack voor kinderen uit het schap. “Hartstikke mooi jasje, voor maar 5,99 euro!”

Wellicht worden de koningin en koning Willem-Alexander binnenkort wel gespot met Zeeman-merchandise, want na afloop kreeg Máxima twee blauw-gele zonnebrillen mee. De koningin bedankte het bedrijf na afloop voor “de leerzame dag” over duurzaamheid. “Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. En mijn man ook.”