Máxima bezoekt groene brug- en wegenbouwprojecten

Koningin Máxima brengt op 2 september een werkbezoek aan brug- en wegenbouwprojecten die zoveel mogelijk materialen hergebruiken. De infrasector wil in 2030 klimaatneutraal en volledig circulair zijn, schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bij de aankondiging maandag.

Máxima start haar bezoek in Amstelveen, waar wordt gewerkt aan de verbreding van snelweg A9. Van Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en bouwbedrijven hoort ze hoe ze samenwerken aan een circulaire bouweconomie. Daarna bezoekt Máxima de brug over de Bullewijk in Ouderkerk aan de Amstel, die volledig wordt vernieuwd. Daarbij wordt gerecycled beton gebruikt van gesloopte onderdelen van de A9.

In Hilversum krijgt Máxima tot slot uitleg over de Asphalt Recycling Train, een machine die oud asfalt ter plekke recyclet om het wegdek te vernieuwen. Bij die methode wordt al het materiaal opnieuw gebruikt en hoeven er geen vrachtwagens te rijden om materiaal af- en aan te voeren.

Door materialen te hergebruiken wil de sector CO₂-uitstoot verminderen en grondstoffen besparen. Een groot deel van de bruggen, sluizen en tunnels in Nederland is aan vervanging toe.