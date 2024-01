Máxima bezoekt Internationaal Monetair Fonds in Washington

Koningin Máxima heeft vrijdag in Washington het hoofdkantoor van het Internationaal Monetair Fonds bezocht. De vorstin had daar een ontmoeting met onder anderen Kristalina Georgieva, de directeur van het IMF.

Georgieva kijkt met plezier terug op de ontmoeting, deelt ze op X. “Altijd een genoegen om koningin Máxima der Nederlanden te ontmoeten. We bespraken de samenwerking op het gebied van financiële inclusie, financiële gezondheid en het belang van betrouwbare gegevens voor beide”, aldus de directeur op het sociale medium.

Máxima is in de Verenigde Staten in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). De koningin bezoekt tijdens de reis ook de kantoren van de Verenigde Naties (VN) en de Wereldbank Groep.