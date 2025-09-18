Máxima bezoekt laboratoria van Hersenbank

Koningin Máxima heeft donderdag enkele laboratoria van de Nederlandse Hersenbank bezocht. Ze keek onder meer door een microscoop naar hersenweefsel.

In een ander laboratorium sprak Máxima met een onderzoeker over wat er verandert in hersenen bij suïcidaliteit. Ook sprak ze met een vrouw wier dochter zelfmoord pleegde. Máxima zei in het gesprek “als geen ander te weten hoe het voelt”. De koningin verloor zelf in 2018 haar zus door suïcide.

Máxima bezocht de Hersenbank in het kader van het veertigjarig bestaan. De Hersenbank verzamelt hersenweefsel van overledenen dat beschikbaar wordt gesteld aan wetenschappers over de hele wereld. Door wetenschappelijk onderzoek aan dit weefsel ontstaat meer inzicht in de werking van hersenen.

Het was niet de eerste keer dat Máxima de Hersenbank bezocht. Dat deed ze in 2008 ook al eens.