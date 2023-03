Máxima bezoekt ondernemingen tegen eenzaamheid

Koningin Máxima heeft donderdag vier ondernemingen bezocht die zich inzetten voor het tegengaan van eenzaamheid. De koningin sprak onder meer met vluchtelingen en vrijwilligers die samen hun sociale netwerk vergroten.

De organisaties zijn onderdeel van Ondernemen tegen Eenzaamheid, een initiatief van het Oranje Fonds waarbij achttien sociaal ondernemers drie jaar lang intensief ondersteund worden om eenzaamheid aan te pakken.

Bij Stroomopwaarts in Vlaardingen, een van de plekken waar het betrokken Refugee Team actief is, sprak de koningin met deelnemers van de projecten Video Vrienden, Mommy Friends, Mantelzorgelijk en Thuisgekookt. Het project Video Vrienden brengt vluchtelingen en vrijwilligers digitaal met elkaar in contact om hun sociale netwerk te vergroten, Mommy Friends heeft een nationaal online-vriendinnenplatform opgezet om eenzaamheid onder moeders te bestrijden, Mantelzorgelijk biedt mantelzorgers informatie en advies en Thuisgekookt koppelt thuiskoks aan buurtgenoten die zelf niet gemakkelijk kunnen koken.