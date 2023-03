Máxima bezoekt ontmoetingsplek voor vrouwen en jongerencentrum

Koningin Máxima heeft woensdag een ontmoetingsplaats voor vrouwen en een jongerencentrum bezocht in Roermond (Limburg). Het Vrouwencentrum Maximina en jongerencentrum DB4ALL worden ondersteund door het Oranje Fonds, waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima beschermpaar van zijn.

De koningin kreeg een korte rondleiding door het Vrouwencentrum Maximina, waar volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wekelijks zo’n driehonderd vrouwen naartoe komen met allerlei culturele achtergronden. Zo’n tachtig vrijwilligers helpen mee om activiteiten in het centrum te organiseren. Máxima kreeg woensdag van de initiatiefnemers meer te horen over deze activiteiten. Ook werd gesproken over de toekomstplannen van de organisatie, de impact van hun werk en de uitdagingen waarvoor de organisatie staat.

Daarna bezocht Máxima het jongerencentrum DB4ALL, dat samen met zaalvoetbalclub Tigers Roermond het initiatief DB4ALL Kookt heeft opgezet. Tijdens de ramadan bezorgen de jongeren maaltijden aan buurtbewoners “die wat steun kunnen gebruiken”, aldus de RVD. De maaltijden worden gemaakt door een kok en door moeders, met ingrediënten die worden gesponsord door ondernemers uit de buurt.

De organisatie won de Onze Buurt Prijs 2021, waarvan het geld is gebruikt voor een eigen keuken in het jongerencentrum. In die keuken kreeg de koningin meer te horen over de werkzaamheden van de jongeren en hoe het bezorgen van de maaltijden in zijn werk gaat. Tot slot vertelden de initiatiefnemers over de impact van het initiatief op jongeren in de buurt.