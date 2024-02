Máxima bezoekt ontmoetingswerkplaats in Sassenheim

Koningin Máxima heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan Ontmoetingswerkplaats De JoJo in Sassenheim. Dit inwonersinitiatief, gerund door vrijwilligers, was in oktober vorig jaar een van de winnaars van een Appeltje van Oranje voor succesvolle initiatieven die mensen bij de samenleving betrekken.

Aan het begin van haar bezoek kreeg Máxima een rondleiding door het pand. Zo ging ze langs bij een naaiatelier en een werkplaats waar fietsen worden opgeknapt. Ook een stop bij de koffiecorner en een bezoek aan een weggeefwinkel, waar de koningin iets mocht uitkiezen om weg te geven, stonden op het programma. Máxima koos uit tientallen spellen en puzzels voor het gezelschapsspel Rummikub.

Na de rondleiding ging de koningin in gesprek met de initiatiefnemers van de ontmoetingswerkplaats en met vertegenwoordigers van de gemeente en de dagbesteding. Ook sprak Máxima met bezoekers en deelnemers van De JoJo. Zij vertelden over hun ervaringen en wat de ontmoetingswerkplaats voor hen betekent.