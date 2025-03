Máxima bij ondertekening samenwerkingsprogramma sociale incasso

Koningin Máxima was dinsdagmorgen bij de ondertekening van een samenwerkingsprogramma over sociale incasso. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in Amsterdam van SchuldenlabNL en een speciale werkgroep over sociaal incasseren. Máxima is erevoorzitter van SchuldenlabNL, een organisatie die wil zorgen voor een Nederland zonder problemen door schulden.

Bij sociale incasso wordt vroeg persoonlijk contact gezocht over achterstanden en worden betaalregelingen op maat gemaakt. Dit moet voorkomen dat kleine betalingsachterstanden uitmonden in grote problematische schulden.

Het samenwerkingsprogramma werd ondertekend door de ministeries van Justitie & Veiligheid en Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de overheid en de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG). Het programma moet sociale incasso bevorderen door samenwerking en het delen van kennis tussen de overheid en bedrijven.

Daarna ondertekenden bedrijven zoals Rabobank, ING, Univé, Eneco en Essent een document, waarmee zij samen de ambitie bevestigden om van sociaal incasseren de standaard te maken. Tijdens de bijeenkomst waren ook drie ervaringsdeskundigen aanwezig die vertelden hoe sociaal incasseren hen heeft geholpen om hun leven weer op de rails te krijgen.