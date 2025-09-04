Máxima bij start onderzoek naar cultuureducatie primair onderwijs

Koningin Máxima is donderdag in Leiden bij de aftrap geweest van een landelijk onderzoek naar cultuureducatie binnen het primair onderwijs in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door stichting Méér Muziek in de Klas, waar Máxima erevoorzitter van is.

Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van prof. dr. Edwin van Meerkerk, hoogleraar cultuureducatie aan de Radboud Universiteit. Lectoraten van onder meer Hogeschool Leiden, Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool in Groningen werken mee. Het onderzoek brengt in kaart hoe cultuureducatie is ingericht, wat de impact is op leerlingen, scholen en de bredere samenleving.

De koningin woonde in Leiden een toespraak bij van de Amerikaanse professor Heddy Lahmann, die de status van kunsteducatie in scholen wereldwijd heeft onderzocht. Ook was de koningin bij twee werksessies waarin de onderzoeksvragen werden aangescherpt.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. In 2023 is het werk van de stichting verbreed naar het toegankelijk maken van een breed cultuuraanbod voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is.