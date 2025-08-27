Máxima bij start van onderzoek door Méér Muziek in de Klas

Koningin Máxima is donderdag 4 september aanwezig bij de officiële start van een landelijk onderzoek van Méér Muziek in de Klas, de stichting waarvan zij erevoorzitter is. Het onderzoek richt zich op cultuureducatie binnen het primair onderwijs in Nederland en moet zorgen voor een beter beeld van hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

De bijeenkomst vindt plaats bij Hogeschool Leiden. Máxima woont daar de toespraak bij van professor Heddy Lahmann, die de status van kunsteducatie op scholen wereldwijd in kaart heeft gebracht. Hoogleraar Edwin van Meerkerk van de Radboud Universiteit presenteert vervolgens de opzet van het onderzoekstraject. De koningin woont ook twee werksessies bij waarin de onderzoeksvragen worden aangescherpt.

Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribische deel van het koninkrijk. De afgelopen twee jaar probeert de stichting ook een breed cultuuraanbod toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is.