Máxima bij zoektocht naar oplossingen voor creatief onderwijs

“Wij maken ruimte voor creativiteit, dat is belangrijk, leuk en cool”, zongen de kinderen van basisschool De Stromen in Alphen aan den Rijn donderdagochtend voor koningin Máxima. De koningin bezocht de school om te praten over Maak Ruimte voor Creativiteit, een nieuw programma van Méér Muziek in de Klas, waar de koningin erevoorzitter van is.

Na de vrolijke ontvangst in de hal van de school nam de koningin plaats in het gymlokaal, waar zij opnieuw werd getrakteerd op een optreden. Dit keer zongen vier meiden een nummer dat zij tijdens muziekles zelf hadden geschreven. Ze vertelden erg genoten te hebben van de lessen, en te hopen deze in de toekomst weer te kunnen volgen. De huidige cursus was gestopt.

In dezelfde ruimte ging de koningin vervolgens in gesprek met verschillende samenwerkingspartners om te praten over hoe De Stromen op weg geholpen kan worden om meer creatief onderwijs te geven. Een eerder aangevraagde subsidie hiervoor werd niet toegekend, waardoor er nu gekeken wordt hoe de leerlingen toch creatief onderwijs kunnen krijgen.

Basisvaardigheden

Alle aanwezigen, van wethouders tot vertegenwoordigers van culturele instellingen en scholen, waren het er tijdens het gesprek over eens dat creatief onderwijs belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. Toch ligt de focus op gemengde scholen als De Stromen vaak op basisvaardigheden als rekenen en taal, terwijl de combinatie met bijvoorbeeld teken- en muzieklessen juist goed is voor kinderen. Maar scholen hebben daarnaast te maken met onder meer een gebrek aan geld, taalbarrières en betrokkenheid van ouders, hoorde de koningin.

Máxima hoorde het allemaal aan en maakte veel aantekeningen. Af en toe knikte ze instemmend. Aan het einde van de bijeenkomst kreeg ze het woord. Ook de koningin benadrukte de positieve invloed van creativiteit op de ontwikkeling van kinderen. Ze gaf de aanwezigen mee om in ieder geval een doel te stellen over waar ze over vijf jaar willen zijn. Ze wees ook op het aanstaande nieuwe kabinet en drukte de aanwezigen op het hart om “ook naar Den Haag” heel duidelijk te maken wat er nodig is. “Het zou mij enorm helpen”, zei ze.