Máxima bijgepraat over duurzaam ontwerpen op Dutch Design Week

Koningin Máxima is amper een dag na terugkomst uit Kenia weer aan het werk gegaan in Nederland. De koningin bracht donderdagmiddag een bezoek aan de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Tijdens haar bezoek kreeg de koningin een rondleiding langs verschillende locaties en ontwerpers. Ook werd zij bijgepraat over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) en duurzaam ontwerpen.

Tijdens de DDW staat design in de brede zin van het woord centraal. Verspreid over meer dan honderd locaties in Eindhoven vinden er exposities, lezingen, bijeenkomsten en debatten plaats. Máxima was al eerder te gast bij de DDW, namelijk in 2011 en 2016.

De DDW bestaat al sinds 2001 en trekt jaarlijks zo’n 350.000 bezoekers. De huidige editie begon op 21 oktober en loopt nog tot en met zondag.

Máxima was woensdag nog in Kenia aan het werk. Zij bracht een driedaags bezoek aan het Afrikaanse land in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.