Máxima blij met interesse Surinaamse jeugd voor cultureel erfgoed

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander zijn blij dat jonge Surinamers geïnteresseerd zijn in cultureel erfgoed. Dat zei de koningin, mede namens haar man, aan het einde van een gesprek met jonge erfgoedprofessionals over erfgoedsamenwerking tussen Suriname en Nederland, dat plaatsvond op de voormalige koffie- en cacaoplantage Frederiksdorp.

“Het is fantastisch om jeugd zo gepassioneerd te zien bij zo’n belangrijk onderwerp”, zei de koningin onder meer. “Ik denk dat wij hier weggaan met de wetenschap dat er heel veel jeugd is die heel geïnteresseerd is in cultureel erfgoed, en dat is een enorm cadeau. Veel dank.”

Aan het gesprek deden zes jongeren mee die met financiële steun van Nederland een masteropleiding rond cultureel erfgoed in Nederland hebben gevolgd. Onder hen zijn archeologen en medewerkers van het Nationaal Archief Suriname. Ook de Nederlandse demissionaire cultuurminister Gouke Moes, die meereist met het staatsbezoek aan Suriname, en zijn Surinaamse evenknie Dirk Currie zaten erbij.

Informatie ontbreekt

De oud-studenten vertelden onder meer over onderzoek dat is gedaan naar hoe de geschiedenis van de Surinaamse gemeenschappen is weergegeven in Nederlandse musea en dat daaruit bleek dat “heel wat informatie ontbreekt”. Ze vertelden ook dat er op dit moment maar een “handjevol” Surinaamse archeologen in het land werkt en dat hulp van Nederlandse collega’s welkom is.

Demissionair minister Moes zei dat hij niet kon toezeggen dat er “handjes komen” om te helpen, “want ik ga daar niet over en ik heb geen blik archeologen beschikbaar”, maar zei wel dat Nederland altijd bereid is tot kennisdeling over het onderwerp. Een van de studenten gaf na afloop aan tevreden te zijn over het gesprek, maar dat “twintig minuten veel te kort” was.