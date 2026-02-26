Zien: Máxima breekt met mkb’ers het vasten tijdens iftar in Kurhaus

Koningin Máxima heeft donderdagavond in het Kurhaus in Scheveningen de jaarlijkse iftar-bijeenkomst van MKB Den Haag bijgewoond. Máxima at een hapje mee tijdens de maaltijd die moslims gedurende de ramadan direct na zonsondergang nuttigen om het vasten te breken.

Bij aankomst in het Kurhaus werd de koningin welkom geheten door de Haagse burgemeester, de commissaris van de Koning en de voorzitter van MKB Den Haag. Zij begeleidden Máxima naar binnen, waar ze het gastenboek van het chique hotel tekende. Nadat ze iets had geschreven, werd haar verderop in het boek een tekening getoond die Máxima lachend herkende. Het ging om een getekend portret van haar man, koning Willem-Alexander.

In de Kurzaal, de grote zaal van het hotel, nam de koningin vervolgens plaats aan een tafel en volgden enkele toespraken. Met de bijeenkomst werd de diversiteit en saamhorigheid binnen het Haagse bedrijfsleven onderstreept. Om 18.18 uur ging de zon onder en was het voor de genodigden tijd om het vasten te doorbreken. Er stonden onder meer traditiegetrouw melk, dadels en soep op tafel. Máxima nam onder meer een slokje water en at een olijf zodra de zon onder was gegaan.



De koningin sprak tijdens het eten met diverse genodigden aan enkele van de tientallen tafels in de grote zaal. In totaal waren zo’n vierhonderd gasten met verschillende culturele en religieuze achtergronden in het Kurhaus samengebracht. Na een toespraak van burgemeester Jan van Zanen, die onder meer zei dat “eten verbindt”, werd het dessert geserveerd. Máxima sprak achterin de zaal aan statafels met een aantal Haagse ondernemers. Na een fotomoment op de trap bij de entree vertrok de koningin weer.